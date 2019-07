Bestuurster (76) gewond na klap tegen muurtje RTZ

07 juli 2019

17u45 0

Langs de Overbroekstraat in Wellen is zaterdagavond omstreeks half acht een bestuurster geslipt. Haar wagen schoof van de rijbaan en knalde in de berm tegen een muurtje. Slachtoffer Leonie V. (76) uit Borgloon liep bij de klap verwondingen op.