Ben Hermans (33) als held onthaald na winst in Ronde van Oostenrijk: “Er is meer dan de Tour de France” MMM

14 juli 2019

19u55 0 Wellen Ben Hermans uit Wellen heeft dit weekend de Ronde van Oostenrijk gewonnen. De dertiger passeerde zaterdagavond in Café Xavier, zijn supporterslokaal, en begroette er zijn fans.

“Er bestaat meer dan de Tour de France.” Dat zei Hermans zaterdagavond toen hij zijn overwinning kwam vieren in zijn supporterslokaal. De man wint voor de tweede keer op rij de Ronde van Oostenrijk. Al krijgt die wedstrijd slechts een fractie van de aandacht van de Ronde van Frankrijk.

Hermans nam nog nooit deel aan de Tour. “Maar ik zou het wel aankunnen hoor. De Giro en de Vuelta reed ik wel al, en die zouden zwaarder zijn.” Hermans eindigde in 2016 zelfs op een veertiende plaats in de Vuelta. Ook burgemeester Els Robeyns kwam hem feliciteren in naam van het gemeentebestuur.

Hermans werd in het verleden al enkele keren in de bloemetjes gezet door de gemeente voor zijn uitzonderlijke sportprestaties als Wellenaar.