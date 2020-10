Barend Winkels (KVK Wellen) : “Scheve situatie rechtzetten tegen Lille” Filip Kevers

08 oktober 2020

09u16 0 Wellen KVK Wellen startte met een 2 op 9. Tegen Lille wordt het al een beetje van moeten. “Moeten is veel gezegd”, reageert middenvelder Barend Winkels. “Maar we willen wel reageren en iets rechtzetten”.

Afgelopen weekend scoorde Barend Winkels een paar minuten voor tijd de gelijkmaker in en tegen Witgoor Dessel. Een punt leek binnen. Tot er in blessuretijd nog een opdoffer volgde en de Wellenaren met lege handen naar huis moesten.

“Het zit ook niet mee”

“Ontgoocheling troef, natuurlijk”, vertelt onze man. “Toegegeven, we begonnen zwak aan die match. Na een half uur kwamen we beter in de wedstrijd en begonnen we beter te voetballen. Na de rust trokken we de lijn min of meer verder, maar slikten we toch het tegendoelpunt op een counter. Na mijn gelijkmaker, minuut 85, voelde de groep dat er meer in zat en liepen we eigenlijk tegen de lamp door ons over-enthousiasme. Dat dit gebeurde bij een tegenaanval, na een (onterecht?) afgevlagde aanval van ons waarbij 2 spelers van ons alleen richting doel gingen, typeerde deze match. Het hadden net zo goed drie punten voor ons kunnen zijn. Maar de teerling viel aan de verkeerde kant.”

Barend Winkels: “Als je onze prestaties bekijkt, dan had er wel meer ingezeten dan een 2 op 9. We komen de eerste twee matchen voor, maar geven het telkens weer uit handen. Goed, die magere oogst voelt nu een beetje bitter aan. Maar het seizoen is pas gestart, redenen om te panikeren zijn er niet. We moeten dit wel snel weer rechttrekken. Te beginnen, zaterdag, tegen Lille. Wij spelen thuis en zijn het aan ons zelf verplicht om die scheve situatie weer recht te trekken. Vorig jaar bouwden we een stevige thuisreputatie op. Houden zo.”

Top vijf blijven ambiëren

Wellen en Barend Winkels.... dat klikt. “Familiale ploeg, hechte groep”, zegt hij. “We hebben een heel jonge team. Toch wil ik proberen die top 5 te ambiëren. Dit zal niet vanzelfsprekend zijn, maar dat maakt de uitdaging des te mooier. Puur voor mezelf wil ik fit blijven en zoveel mogelijk wedstrijden spelen, op mijn gewenste niveau, en de jonge gasten helpen en sturen. Lukt dat allemaal, dan zal ik een gelukkig man zijn.”