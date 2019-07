B&B die vorig jaar net voor opening afbrandde, kan nu toch openen: “Een klein mirakel op een half jaar” Toon Royackers

07 oktober 2019

20u22 0 Wellen Bed & Breakfast De Bonderbei in Wellen is de voorbije maanden letterlijk uit haar as herrezen. In oktober vorig jaar werd de oude hoeve net voor de opening door een zware brand verwoest. Uitbaters Sarah Royen en Jonas Dedeyne zagen op enkele minuten tijd hun droom in vlammen opgaan. Maar familie, vrienden én aannemers bleven niet bij de pakken zitten. Op goed een half jaar tijd werd de ravage opnieuw omgetoverd in een schilderachtige verblijfshoeve.

Eigenaar Jurgen Royen had de historische hoeve net naast zijn aardbeienverblijf aangekocht om het om te bouwen tot een bed and breakfast. Maandenlang werd er zes dagen op zeven hard aan gewerkt. In de lokale geschiedenisboeken stond dat de oude hoeve in 1890 al eens grotendeels was uitgebrand. Toen moest het houtwerk vervangen worden. Helaas herhaalde de geschiedenis zich op 24 oktober vorig jaar. Toen werd de eigenaar omstreeks 2.45 uur wakker door het kabaal. Minuten later sloegen de vlammen al hoog door het dak naar buiten. Drie van de zes gastenkamers, de technische ruimte en de keuken liepen zware schade op. Het hele seizoen leek verloren door de enorme ravage. Verwacht werd dat een jaar nodig zou zijn om de schade volledig te herstellen.

Klein mirakel

“Maar dat was natuurlijk buiten onze gedrevenheid gerekend”, aldus Jurgen Royen, die ons vandaag opnieuw rondleidt. “Met de hele familie, vrienden en aannemers zijn we er opnieuw ingevlogen. Samen hebben we voor een klein mirakel gezorgd op iets meer dan een half jaar tijd. Een groot deel van de oude balken hebben we noodzakelijkerwijs moeten vervangen. Maar enkele historische delen konden we toch nog redden. Op andere plaatsen hebben we alles zo waarheidsgetrouw mogelijk nagemaakt. Het ziet er allemaal weer als nieuw uit.” De zes gastenkamers zijn klaar om mensen te ontvangen. “Het is ons op de valreep gelukt, nog voor het zomerseizoen echt moet losbarsten. Onvoorstelbaar als je dat vergelijkt met enkele maanden geleden. We hebben één kamer voor een klein gezin en een tuin met dieren en een petanquebaan. Deze B&B was onze droom. We hebben even letterlijk in zak en as gezeten, maar we zijn toch blij dat we hebben volgehouden en doorgezet”, aldus Jurgen. Woensdag houden ze een receptie voor de genodigden en vrijdag gaan ze echt openen voor de eerste gasten. “De boekingen stromen al vlotjes binnen. Voorlopig hebben we er al 35 reservaties opstaan.”