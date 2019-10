35 nieuwe Bokkerijders maken kennis met Wellen DSS

14 oktober 2019

05u59 0 Wellen Het stadsbestuur van Wellen verwelkomde de nieuwe Wellenaren in het oud stadhuis op de Grote Markt. Zowat 35 kersverse inwoners maakten er kennis met elkaar en met de Wellense cultuur. Op het einde kregen ze een geschenktas mee naar huis,

Zo’n 35 nieuwe Wellenaren kwamen afgezakt naar het gemeentehuis. Tijdens het onthaalmoment leerden de kersverse inwoners de leden van het stadsbestuur persoonlijk kennen. Ze wisselden er met elkaar van gedachten over hun eerste ervaringen in de hoofdstad van de Bokkerijders. Daarna werden de nieuwe Wellenaren op een busritje getrakteerd langs de belangrijkste locaties in Wellen. De gemeentelijke feestzalen, het openluchtzwembad en de sporthal werden bezocht. Ze hielden ook halt in Ulbeek aan het historisch pleintje en brachten een bezoekje aan de binnenbegraafplaats. Uiteindelijk eindigen ze in de bib en de neogotische kapel.

180 nieuwe inwoners

“Er kwamen dit jaar zo’n 180 nieuwe inwoners in onze gemeente wonen. Om hen te bedanken voor hun keuze voor Wellen, deden we hen ook een geschenktas cadeau, met daarin het beste wat Wellen te bieden heeft. We vinden het dan ook belangrijk dat we onze nieuwe inwoners meteen laten kennis maken met producten van onze eigen bodem. We hopen dat zij op die manier ook een beetje ambassadeur van onze stad en regio worden”, zegt burgemeester Els Robeyns (sp.a).