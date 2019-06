Weg verontreinigd na ongeval in Keibergstraat Jelle Houwen

20 juni 2019

11u04

De brandweer moest woensdagavond uitrukken naar de Keibergstraat in Torhout om de weg schoon te maken na een verkeersongeval. Een 24-jarige man uit Koksijde reed met zijn personenwagen langs de Keibergstraat in de richting van Veldegem. Hij verloor plots om ongekende reden de controle over het stuur van zijn wagen en kwam tegen een afvalcontainer terecht. Ook enkele meters van het haagje naast het fietspad moesten er aan geloven. Er waren geen andere voertuigen in betrokken. Hij werd gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert Torhout. Zijn wagen was niet meer rijvaardig en werd getakeld. Omdat er heel wat vloeistoffen uit de wagen lekten moest de weg worden schoon gemaakt.