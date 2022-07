WEEKENDTIPS: feeststoet op Zotte Maandag, nieuwe bieren ontdekken, genieten aan het strand en meezingen met Frans Bauer

Nog geen plannen dit warme weekend? Niet getreurd, wij zochten voor jou vijf tips voor een geslaagd weekend in Zuid-West-Vlaanderen. Van een druk feestend in Zwevezele met als apotheose de feeststoet op Zotte Maandag tot het allereerste bierweekend in Reningelst, nabij Poperinge. Fans van charmezanger Frans Bauer worden op het dorpsplein van Kooigem verwacht. Wie houdt van strand en water moet op het heraangelegde dorpsplein in Oostrozebeke zijn. En voor de sportievelingen is er een crossduatlon in Westrozebeke.