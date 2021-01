“We barricaderen het café, zodat het niet kort en klein wordt geslagen”: uitbaters en burgemeesters wapenen zich tegen ‘coronarellen’

In steden en gemeenten over heel Vlaanderen houden handelaars en horeca-uitbaters hun hart vast, na oproepen op sociale media om er zaterdag amok te maken. Bij zware ‘coronarellen’ in Nederland sneuvelden de ruiten van tal van winkels en cafés. Onze burgemeesters nemen geen enkel risico: extra politieagenten, drones die alles in de gaten houden en straathoekwerkers die op jongeren inpraten. “En desnoods zetten we het waterkanon in.” Ook de uitbaters zelf schieten in allerijl in actie.