Wat te doen met kinderen in de paasvakantie? Van lasershooten over poppentheater tot een potje kleurrijk lopen

De paasvakantie geeft je weer even tijd om samen met kinderen op pad te gaan en te genieten van wat zorgeloze tijd met elkaar. Daarbij is het soms zoeken naar gepaste, kindvriendelijke bezigheden. Of jullie nu graag de natuur induiken, het liefst creatief bezig zijn of eerder een sportieve bezigheid zoeken; in heel Vlaanderen zijn er allerlei activiteiten te ontdekken. Wij selecteerden enkele topsuggesties en zetten ze even op een rijtje.