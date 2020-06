Zware straf voor man die dronken blijft rondrijden met scootmobiel VHS

09 juni 2020

18u31 0 Waregem Francis V. uit Waregem heeft van de politierechter één jaar cel met uitstel, een boete van 6.400 euro en anderhalf jaar rijverbod gekregen. Reden? De man werd verschillende keren betrapt toen hij in dronken toestand rondreed met een scootmobiel op de openbare weg. “Niet erg, toch?”, vond de man.

In november 2018 werd V. een eerste keer betrapt. Toen de politie hem deed afstappen van de scootmobiel waarmee hij rondtoerde, bleek de man zwaar over zijn theewater. Dat hij zwaar in de fout was gegaan, leek hem echter niet te deren. In de daaropvolgende maanden werd de man nog enkele keren betrapt op identieke feiten. Telkens minimaliseerde hij de feiten. De man werd ook gesnapt toen hij reed zonder rijbewijs. Dat was hij voor een lange periode kwijtgespeeld na tal van andere inbreuken. De rechter verklaarde de Waregemnaar rijongeschikt voor onbepaalde duur.