Zwalpend met bromfiets, tot twee keer toe: 2,5 maanden rijverbod VHS

17 maart 2020

18u12 2 Waregem Een 23-jarige man uit Desselgem werd vorig jaar twee keer betrapt toen hij al zwalpend met zijn bromfiets het verkeer onveilig maakte. “Ik werk in de horeca en durf na mijn shift nog wel eens iets drinken met collega’s”, was zijn uitleg bij de politierechter. Die legde hem een fiks rijverbod op.

K. werd een eerste keer staande gehouden op 7 april van vorig jaar, toen hij zwalpend over het fietspad reed met zijn bromfiets klasse A. Tegen de verbalisanten stelde hij zich agressief op. Hij bleek vrij zwaar geïntoxiceerd: 1,53 promille alcohol in het bloed. Vijf maanden later werd hij wéér aan de kant gezet. Toen liet hij liefst 2,41 promille optekenen. K. had bovendien zijn rijbewijs niet mee.

Drinken na de uren

De Desselgemnaar was blijkbaar niet al te zwaar onder de indruk nadat hij een eerste keer was gesnapt. “Ik werk in de horeca”, liet hij optekenen. “Het gebeurt dat ik na mijn uren soms nog blijf om iets te drinken met de collega’s. Daar is het fout gegaan.” De rechter had daar weinig oren naar. Hij veroordeelde K. tot een rijverbod van 2,5 maanden en een boete van iets meer dan 2.000 euro. De man moet zich ook onderwerpen aan een medisch en psychologisch onderzoek. Omdat hij nog een blanco strafregister had, legde de rechter hem geen alcoholslot op.