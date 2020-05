Zwaar getroffen rusthuis De Meers herademt: bijna alle afdelingen uit afzondering Pieterjan Neirynck

14 mei 2020

17u53 48 Waregem Na een loodzware coronacrisis kan het woonzorgcentrum De Meers eindelijk wat vrijer ademen. Met 60 sterfgevallen is het Waregemse rusthuis één van de zwaarst getroffen woonzorgcentra in Vlaanderen. “April 2020 zal helaas de geschiedenis ingaan als een donkere maand voor De Meers”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

De voorbije weken volgden de trieste berichten elkaar in sneltempo op. Nu het ergste voorbij is, kan het dagelijkse leven in het woonzorgcentrum een beetje terugkeren. Een deel van de tweede verdieping, de derde verdieping en de vierde verdieping zijn uit isolatie gehaald. Enkel de Steeplestraat op het gelijkvloers, de Amazonelaan op de tweede verdieping en de zorgflats zijn nog (even) in afzondering. “Op de vrijgegeven afdelingen kunnen bewoners deelnemen aan activiteiten in kleine groepjes. Bij mooi weer staat even genieten in de binnentuin ook op het programma”, vertelt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Toch blijft het opletten geblazen in De Meers. “We leggen sterk de nadruk op voldoende afstand, handen wassen en mondmaskers dragen. Van zodra een bewoner koorts krijgt of andere ziektesymptomen vertoont, wordt er een coronatest afgenomen”, stelt de burgemeester. Bezoeken zijn toegelaten in De Meers, maar die zijn op afspraak en beperkt in aantal. “In de speciaal door de stedelijke werkplaats gemaakte babbelboxen kunnen de familieleden op een veilige manier op bezoek komen”, zegt Vanryckeghem. Andere opties zijn nog altijd raambezoeken, WhatsApp of Familienet.

Muzikale momenten

Nog dit: de afgelopen weken waren er heel wat initiatieven waarbij muziekgroepjes, fanfares en leerkrachten van de kunstacademie korte optredens gaven aan De Meers. “Deze momenten konden op heel wat sympathie rekenen van de bewoners en de zorgverleners. Het haalt hen even uit hun isolement en steekt een hart onder de riem”, zegt de burgemeester. Hij doet daarom een oproep aan muzikanten uit de stad. “Wie zoiets ook wel ziet zitten, mag contact opnemen met de cultuurdienst.” Dat kan via cultuur@waregem.be of telefonisch via 056/62.12.56.