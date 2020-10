Zussen breien vervolg aan succesvolle pop-up: “In oktober in Waregem, daarna twee maanden Kortrijk” Pieterjan Neirynck

02 oktober 2020

13u21 1 Waregem Lucke en Margot De Brabant, de drijvende krachten achter interieurwebshop Maison Marlude, breien een vervolg aan hun tijdelijke pop-up. Voor de zomer verkochten ze drie weekends lang interieurspullen vanuit de Stormestraat in Waregem en in oktober kan je de hele maand terecht in een andere pop-up op de Markt. “En in november en december trekken we naar Kortrijk.”

De webshop van jonge twintigers Lucke en Margot bestaat intussen bijna een jaar en kreeg in juni een fysiek en tijdelijk verkooppunt. In leegstaande winkelruimte verkochten de zussen interieuraccessoires, zoals kussens en servies. Lucke maakt er een punt van om zoveel mogelijk handgemaakte en fairtradeproducten uit te kiezen. “Als er een verhaal schuilgaat achter het product, vind ik dat heel fijn”, vertelt de vastgoedmakelaar in spe.

Omdat de eerste weekends een schot in de roos bleken, gaan de zussen nog even door. Gedurende de volledige maand oktober kan je terecht in Maison Marlude, die nu een nieuw onderkomen heeft op de Markt. “Het pand is eigendom van het stadsbestuur. In afwachting van de renovatiewerken aan winkelcentrum Het Pand staat het leeg, dus het was geen probleem om hier een pop-up onder te brengen”, vertelt Margot, die tijdens de week in de winkel staat. Lucke neemt de verkoop op zaterdag voor haar rekening.

Boogscheut van K

Daar stopt het niet, want in november en december verkast de pop-up nog naar Kortrijk. Op een boogscheut van winkelcentrum K, in de Sionstraat, zullen de zussen hun interieurspullen aan de man brengen. “Of Waregem te klein is? Nee, hoor! We willen gewoon een zo ruim mogelijk publiek bereiken. Waregem kent onze producten nu al, dus we trekken eens naar een stad in de buurt”, besluit Lucke.

Maison Marlude bevindt zich in het voormalige pand van Look Optiek op de Markt en is dagelijks open van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 18 uur. Door de herfstshopping openen de zussen hun pop-up uitzonderlijk op zondag 4 oktober en maandag 5 oktober.