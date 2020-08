Zuiderlaan vrijdag deels afgesloten voor het verkeer Pieterjan Neirynck

13 augustus 2020

15u31 0 Waregem Het vernieuwde stuk Zuiderlaan aan het Regenboogstadion is morgen/vrijdag afgesloten voor wie vanaf het rondpunt met de Meersstraat naar de rotonde met de Verbindingsweg wil.

Een aannemer installeert vrijdag ophangsystemen voor vlaggen aan de verlichtingspalen langs de Zuiderlaan (R35). Behalve voor fietsers en voetgangers is er daarom geen doorgaand verkeer mogelijk van de Meersstraat naar de Verbindingsweg. Er is een omleiding voorzien via de Henri Lebbestraat, Expresweg (N382) en Verbindingsweg. De omgekeerde rijrichting, van de Verbindingsweg naar Meersstraat, blijft wél de hele dag open voor alle verkeer. Ook de parking van Waregem Expo is de hele dag bereikbaar via het rondpunt met de Meersstraat.