Zuiderlaan gedeeltelijk afgesloten voor aanleg nieuwe asfaltlaag Pieterjan Neirynck

27 mei 2020

10u05 0 Waregem Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni is de Zuiderlaan, tussen de Schakelstraat en de rotonde aan de Verbindingsweg, niet bereikbaar voor het verkeer.

De Zuiderlaan is gedeeltelijk afgesloten omwille van de aanleg van een nieuw plantvak en het aanbrengen van een nieuwe toplaag in asfalt. Er is een omleiding voorzien via de Holstraat, de Franklin Rooseveltlaan, de Expresweg en de Verbindingsweg. Wie in de omgekeerde richting wil rijden, vanaf het rotonde aan de Verbindingsweg naar de Holstraat, kan wel de gebruikelijke weg nemen.