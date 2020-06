Zonnekoning Patrick Decuyper krijgt celstraf met uitstel voor zonnepanelenfraude Wouter Hertogs

12 juni 2020

11u20 0 Waregem Patrick Decuyper,de ex-CEO van de eersteklassers Zulte-Waregem en Royal Antwerp FC, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan de helft met uitstel, voor fraude met groenestroomcertificaten via ex-marktleider Enfinity. Vijf andere verdachten kregen celstraffen van 18 maanden tot 3 jaar, waarvan ook een deel met uitstel. Vier bedrijven, waarbij Enfinity, kregen boetes opgelegd van 144.000 en 288.000 euro. De verschillende betrokkenen moeten Fluvius ook een schadevergoeding betalen die meer dan 13 miljoen euro bedraagt.

Alles draait om een massa zonnepanelen die toenmalig marktleider Enfinity op de daken van drie Vlaamse bedrijven plaatste. Het ging om de Balta-fabriek in Oudenaarde, de magazijnen van de houtgroep Cras in Deerlijk langs de E17, en het hoofdkantoor van de tapijtengroep Associated Weavers in Ronse. Het gerecht meent dat er gesjoemeld is met de datum van inwerkingtreding van de bewuste zonnepanelen. De timing van deze inwerkingtreding was immers cruciaal voor de uitbetaling van de zogenaamde groenestroomcertificaten. In 2010 was zo’n groenestroomcertificaat namelijk 350 euro per duizend kilowattuur waard, terwijl hetzelfde certificaat het jaar daarop 20 euro minder opleverde. In totaal ging het dus om enkele miljoenen euro’s.

Anoniem telefoontje

Op 24 januari 2011 kreeg de Vlaamse energieregulator VREG een anoniem telefoontje. Daarin werd gemeld dat er gesjoemeld werd met de installatie van zonnepanelen bij een bedrijf in Oudenaarde. Een controle door Eandis leerde op 25 januari dat die installatie inderdaad nog niet afgewerkt was. Toen er daarop een aanvraag voor groenestroomcertificaten voor die installatie gedaan werd en daarbij een keuringsverslag zat waarin gesteld werd dat de installatie al op 31 december 2010 in orde was, besloot de VREG meteen klacht in te dienen.Ook in Ronse en Deerlijk bleek er volgens hetzelfde systeem geknoeid te zijn.

“Onder druk”

De keuringsverslagen voor de drie installaties waren van de hand van Patrick V.R. een controleur die voor keurdersbureau BTV, het Technisch Bureau Verbrugghen, werkte. Die man gaf toe dat hij de drie betrokken werven in december 2010 en januari 2011 bezocht, toen vaststelde dat de installaties allesbehalve klaar waren maar wel keuringsverslagen opstelde waaruit moest blijken dat de installaties al op 31 december 2010 in orde waren. Volgens V.R. werd hij door Decuyper onder druk gezet om die vervalsingen te plegen. V.R. werd vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 2 jaar met uitstel, terwijl Decuyper 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel kreeg. Drie andere verdachten kregen celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar, waarvan ook de helft met uitstel. Vier bedrijven, waarbij Enfinity, kregen boetes opgelegd van 144.000 en 288.000 euro, terwijl drie personen en een bedrijf volledig werden vrijgesproken.

Geen schuldbesef

“De feiten zijn buitengewoon ernstig”, laakte de rechtbank de witteboordencriminaliteit. “Door schriftelijke documenten die de veiligheid van elektrische installaties moeten attesteren te vervalsen, is niet alleen de maatschappelijke orde aangetast, maar werd ook de veiligheid en gezondheid van mensen in gevaar gebracht. Documenten vervalsen om van overheidssubsidies te genieten ondermijnt niet alleen het vertrouwen in het subsidiesysteem, het legt ook onverantwoorde druk op de overheidsfinanciën.”De rechtbank beklemtoonde ook dat de betrokkenen uit hebzucht handelden. “De meeste van hen hebben nog steeds geen enkel schuldbesef”, haalde ze uit.