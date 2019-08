Zo schattig! Lore wint eerste ponyrace ooit

op historische Waregem Koerse Peter Lanssens

27 augustus 2019

14u25 1

Lore De Keirsmaeker (9) uit Hove in de provincie Antwerpen won onder een loden zon de eerste editie ooit van de Future Champions-ponyrace op Waregem Koerse. De race werd met shetlandpony’s gereden. De race over zo’n 300 meter afstand startte nabij de hindernis Rail Ditch and Fence en ging tot net over het gebouw Hippologgia. “Het was heel leuk, zo snel ging het niet”, lacht Lore, die met pony Casper reed. “Of ik later ruiter wil worden? Ja, maar ik wil voor altijd op shetlandpony’s blijven rijden”, aldus Lore. “Die zijn de snoezigste van de wereld”, vertelde Nicky De Frene, vaste commentator op de hippodroom in Waregem. De shetlandpony’s komen allemaal van rijschool Pronkenberg in Kontich. De ponyrace startte om 13.50 uur en dient om de jeugd meer bij Waregem Koerse te betrekken.