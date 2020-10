Zo lastig, die monkeybar... Acht ondernemers strijden om titel van ‘sterkste handelaar van Waregem’ Pieterjan Neirynck

03 oktober 2020

21u33 1 Waregem Voor het Weekend van de Klant gingen Unizo West-Vlaanderen en de provincie zaterdag op zoek naar de ‘sterkste handelaar’ van Waregem. De organisaties haalden daarvoor zelfs een sportcontainer naar de Zuidboulevard. Acht handelaars gingen de strijd aan.

Gespreid over heel Vlaanderen verbonden 14.000 handelaars zich ertoe om dit weekend hun klanten extra in de bloemetjes te zetten. In onze provincie werden de deelnemende handelaars bovendien uitgedaagd om hun ondernemers- en fysieke capaciteiten te bewijzen. Op vier locaties - in Waregem, Roeselare, Oostende en Koksijde - streek er een sportcontainer neer, waarin handelaars zich letterlijk van hun sterkste kant konden laten zien. Met anderhalve kilometer lopen, aan de ‘monkeybar’ hangen, golfen, 1 kilometer roeien, basketballen, gewichtheffen en fietsen waren de opdrachten niet min.

Acht handelaars uit de stad waagden zich aan de sportieve uitdaging. Stefanie Naessens (36) van bloemenspeciaalzaak Art of Flower was één van hen. “Het is fijn dat Unizo en de provincie de ondernemers in de kijker zetten met dit leuke initiatief, dus ik werk hier graag aan mee. Sportieve aanleg heb ik niet echt, maar dat mag me niet tegenhouden”, vertelt ze tussen de looptraining en de ‘monkeybar’ door.

De winnaar van de challenge ging naar huis met een begeleidingstraject rond bedrijfsoptimalisatie. Daarbij onderzoekt een coach hoe de ondernemer de sterkte van zijn zaak nog beter in de kijker kan zetten.