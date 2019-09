Ziekenhuizen zetten VR in voor kinderen: een ‘tochtje met de duikboot’, en het spuitje doet maar half zoveel pijn meer Joyce Mesdag

11 september 2019

18u55 0 Waregem Het O.L.V. Van Lourdesziekenhuis in Waregem, de Sint-Jozefskliniek van Izegem, het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt en AZ Delta Roeselare maken sinds deze zomer gebruik van een Virtual Reality-bril om kinderen door middel van filmpjes en spelletjes af te leiden van spuitjes en andere vervelende handelingen. Deze tool voor ‘digitale verdoving’ werd hen geschonken door de VZW voor Kinderen uit Wielsbeke.

De firma Oncomfort ontwikkelde de bril drie jaar geleden. “Het principe is eenvoudig”, vertelt Rein Callewier van Oncomfort. “Kinderen zetten de bril op, en belanden meteen in een andere wereld. Een onderwaterwereld bijvoorbeeld, waarbij ze vanuit een duikboot een walvis achtervolgen. Of ze zien een sterrenhemel, en moeten bepaalde sterren zoeken en die dan proberen te raken. Terwijl medicatie vaak pijn wegneemt, neemt deze tool de perceptie van de pijn weg. De kinderen zijn afgeleid, en voelen daardoor de pijn minder.”

“Hetgeen wordt afgespeeld in de bril, kunnen we zelf kiezen”, zegt hoofdverpleegkundige pediatrie Hendrik Van Steenkiste. “Onze keuze hangt af van de leeftijd van het kind, zijn interesses, en ook de duur van de handeling. Bij een bloedafname van 5 minuten kiezen we uiteraard voor een korter filmpje dan bij een wondverzorging van een half uur, bijvoorbeeld. Je kan deze ‘digitale verdoving’ een beetje vergelijken met hypnose. Het kind moet er dus wel zelf voor open staan, en er zin in hebben, of het werkt niet. Maar kinderen zijn doorgaans wel gek op schermpjes en dergelijke, dus dat zit wel goed.”

Intussen zijn de brillen al in gebruik in 35 Belgische ziekenhuizen. “We leveren ook in het buitenland: Frankrijk, Zwitserland, Portugal, Nederland, en binnenkort ook Italië en Duitsland”, zegt Callewier. “Dit is echt iets unieks, én Belgisch.” En nu wordt de bril dus ook gebruikt in O.L.V. Van Lourdesziekenhuis in Waregem, de Sint-Jozefskliniek van Izegem, het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt en AZ Delta Roeselare, dankzij de VZW voor Kinderen. “Wij proberen met verschillende activiteiten geld in te zamelen om er projecten waar zieke en kansarme kinderen wel bij varen, te steunen”, zegt Mathias Lambrecht. “Elk jaar nemen we met een steeds groter aantal mensen deel aan de Dodentocht. Dit jaar waren we bijvoorbeeld met 140 wandelaars die zich lieten sponsoren, en dat bracht 80.000 euro op.” Voor de brillen betaalde de vzw 20.000 euro.

De voorbije weken werd de bril al zo’n 100 keer gebruikt in Waregem. “Ik ben zelf redelijk sceptisch bij dergelijke nieuwigheden, maar ik ben echt aangenaam verrast”, zegt Van Steenkiste. “Kinderen zijn echt rustiger, ervaren minder pijn, en dat zorgt er op zijn beurt voor dat wij onze handelingen gemakkelijker kunnen verrichten. Ouders zijn ook niet altijd meteen overtuigd, maar nadat we de bril gebruikt hebben, zijn ze dat steevast wel.”