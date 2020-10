Zeven maanden rijverbod en boete voor dodelijk ongeval na avondje voetbal met vrienden VHS

06 oktober 2020

17u57 8 Waregem Bart S. (50) uit Zulte heeft van de politierechter drie maanden voorwaardelijke celstraf, een rijverbod van zeven maanden en een boete van 3.200 euro gekregen voor het ongeval dat hij veroorzaakte waarbij in Waregem de 54-jarige Ignace Moerman uit Wakken om het leven kwam. Beiden waren vrienden en op de terugweg na een avondje voetbalplezier in de viploge van Zulte-Waregem.

Aanvankelijk zou Ignace Moerman die avond niet meegaan maar omdat er onverwacht toch een ticket over was, liet hij zich door Bart S. overhalen. Op de terugweg, toen S. de man uit Wakken naar huis wou brengen, liep het verkeerd. De Zultenaar raakte met zijn Mercedes van de weg af en sloeg te pletter tegen een geparkeerde vrachtwagen. Ignace Moerman overleed ter plaatse. Bestuurder Bart S. en een inzittend bevriend koppel raakten alle drie zwaargewond.

Onder invloed

Over de verantwoordelijkheid van het ongeval bestond geen twijfel. Dat Bart S. te veel had gedronken, speelde ongetwijfeld een rol en werd hem ook extra aangerekend in de bestraffing. De politierechter veroordeelde S. tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden, een rijverbod van zeven maanden en een boete van 3.200 euro. Als de man op termijn ooit z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. Daarnaast moet hij ook met goed gevolg medische en psychologische proeven doorstaan. Aan de burgerlijke partijen werd voorlopig 1.000 euro provisionele schadevergoeding toegekend, een bedrag dat nog zal oplopen.