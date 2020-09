Zeven maanden cel voor vingervlugge dief Alexander Haezebrouck

08 september 2020

13u00 0 Waregem Een 27-jarige man uit Waregem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden voor twee diefstallen van gsm’s. “De beklaagde is vliegensvlug”, zei het openbaar ministerie.

De jongeman pleegde de feiten op 14 juni vorig jaar in Waregem en op 6 november vorig jaar. In Waregem grabbelde hij een gsm uit een handtas van een vrouw die aan de toog drankjes ging betalen in een café. Op 6 november sloeg hij toe in een café in Kortrijk. Daar was op camerabeelden te zien hoe de man vliegensvlug met een iPhone aan de haal ging. O. A. staat bekend als zakkenroller. Naast de gevangenisstraf is hij ook veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 400 euro.