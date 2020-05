Zeven maanden cel voor inbraak in appartement Alexander Haezebrouck

25 mei 2020

17u22 0 Waregem Een man uit Moeskroen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden omdat hij op 27 januari heeft ingebroken in een appartement in Waregem. De bewoner verwittigde de politie nadat hij de deur van zijn appartement had horen open gaan.

Toen de politie ter plaatse kwam, was de inbreker alweer verdwenen. Ze troffen de beklaagde wel aan in zijn auto aan in de straat. In zijn auto lag ook inbrekersmateriaal, een zwarte muts, handschoenen, een kniptang en een schroevendraaier. Aan de toegangsdeur van het appartement warenbraaksporen gevonden. Ook een voetspoor bij het appartement bleek overeen te komen met de schoenen van Jimmy D. uit Moeskroen die ook nog eens op camerabeelden te zien was omstreeks 23 uur. Daarop was hij te zien terwijl hij een kap aan had. Tijdens zijn verhoor bij de politie ontkende hij de feiten en zei dat hij naar Waregem was gekomen om kebab te eten. Hij zou een moersleutel bij zich gehad hebben door een probleem met zijn auto, de muts en de handschoenen waren om te werken. Voor de rechter ging de man uit Moeskroen wel over tot bekentenissen. Zijn advocaat zei dat hij op dat moment werkloos was maar nu opnieuw werk heeft en het juiste pad heeft gevonden. De man uit Moeskroen werd eerder al twee keer veroordeeld, onder andere voor diefstallen vorig jaar.