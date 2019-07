Zes uur na diefstal: politie bezorgt eigenares haar gestolen wagen terug VHS

09 juli 2019

17u25 0 Waregem Een 34-jarige vrouw uit Zulte die maandagnamiddag in Waregem het slachtoffer werd van een autodiefstal, heeft haar voertuig wel bijzonder snel teruggekregen. Zes uur na de feiten was het al zover, dankzij knap speurwerk van de politie.

Een vrouw van 27 uit Otegem en haar kompaan van 26 uit Oostrozebeke gingen maandagnamiddag rond half vijf op de parking van het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem aan de haal met een Peugeot 3008. De wagen behoort toe aan een vrouw uit Zulte, die in het ziekenhuis op bezoek was en er haar autosleutels verloren was. Twee andere vrouwen vonden de sleutels en besloten naar de parking te trekken om via de afstandsbediening op zoek te gaan naar de wagen waarbij de sleutels horen. Dat bleek geen al te moeilijke klus en dus verdwenen de vrouwen met de Peugeot 3008.

Camerabeelden en sociale media

Toen de eigenares de politie belde om de diefstal te melden, onderzocht die onmiddellijk videobeelden van de bewakingscamera’s aan het ziekenhuis. Ook het screenen van sociale media leverde waardevolle informatie op. Het leidde de politie naar de 27-jarige J.G. uit Otegem. Toen de vrouw thuiskwam, werd ze prompt in de boeien geklonken. Toen ze gefouilleerd werd, bleek ze de sleutels van de gestolen Peugeot bij zich te hebben. Het was voor de politie een koud kunstje om ook de andere dievegge te lokaliseren. L.D. (26) uit Oostrozebeke werd later op de avond opgepakt in haar woning. De twee vrouwen werden ter beschikking gesteld van het parket. De gestolen auto bleek achtergelaten aan de kerk in Oostrozebeke.