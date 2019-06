Zakenkoppel onder invloed filmt politie die hen controleert VHS

24 juni 2019

17u28 6 Waregem Een alcoholcontrole is een zakenkoppel uit Waregem slecht bekomen. Man en vrouw vonden er niet beter op dan met hun smartphone de politie te filmen. Dat zorgde voor wrevel. De vrouw, die aan het stuur zat, kreeg een maand rijverbod.

Het echtpaar van middelbare leeftijd belandde na een avondje uit in maart 2017 in een alcoholcontrole. Beiden waren onder invloed van alcohol maar het was de vrouw die aan het stuur zat van hun wagen. Ze werd gesommeerd aan de kant te gaan maar reed nog even door, naar eigen zeggen omdat ze de controle niet had opgemerkt. Volgens de politie vertoonde de vrouw duidelijke tekenen van dronkenschap. Ze slaagde er niet in om een geldige ademtest af te leggen, een bloedproef lukte even later wel. De vrouw liet 2,17 pro mille alcohol in het bloed optekenen. De vaststellingen van de politie werden echter bemoeilijkt door het gedrag van de echtgenoot. Die kon het maar matig appreciëren dat ze gecontroleerd werden en begon de inspecteurs te filmen. Ook zijn vrouw maakte op een bepaald moment aanstalten om dat te doen. Het zorgde voor een gespannen sfeer.

Medisch probleem

“Mijn cliënte, die een blanco strafblad heeft, probeerde de politie duidelijk te maken dat ze omwille van een medisch probleem niet in staat was om een ademtest af te leggen”, zegt haar advocaat. “Op dat moment waren de gemoederen echter al een beetje verhit en weigerde de politie om daar rekening mee te houden.” Het koppel werd zelfs even administratief aangehouden toen de situatie helemaal dreigde te escaleren.” De rechter achtte de dronkenschap niet bewezen. De vrouw werd niettemin veroordeeld tot één maand rijverbod en een boete van 800 euro.