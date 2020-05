Zaakvoerder Jeugdcentrum Waregem stippelt wandelzoektocht uit: “Fijn eindproject van mijn twee stagiaires” Pieterjan Neirynck

04 mei 2020

17u57 0 Waregem Nog de hele maand kan elke Waregemnaar deelnemen aan een wandelzoektocht doorheen het centrum. Het gaat om een initiatief van ondernemer Hein Defrenne en stagiaires Jonas Van Betsbrugge en Ashley Delanoye van de hogeschool Vives. “In tijden van crisis moeten we in de evenementensector creatief zijn”, klinkt het.

Hein Defrenne (45) is zaakvoerder van evenementenbureau Partymmo en het Sportkafee in het Waregemse Jeugdcentrum. Hoewel de activiteiten van beide bedrijven op een laag pitje staan, wil de Waregemnaar niet op zijn lauweren blijven rusten. “Niks doen is voor mij geen optie. Ik wil bezig blijven, nieuwe dingen uitwerken. Daarom heb ik ook gevraagd aan Jonas en Ashley om hun stage te volmaken”, zegt Hein. Jonas Van Betsbruggge en Ashley Delanoye zijn laatstejaars eventmanagement aan de hogeschool Vives in Kortrijk en zagen al hoe de eindstages van medestudenten geschrapt werden. “Dat wou ik niet, dus we hebben creatieve manieren gezocht om verder te werken”, stelt Hein.

7 kilometer

Vanop afstand werkte het trio dus aan een concept om mensen interactief te laten bewegen. Dat werd uiteindelijk een wandelzoektocht van 7 kilometer door het centrum van Waregem, langs monumenten en bekende plekjes. “Het is eigenlijk een dubbele wandeling. Enerzijds is er de beertjesroute voor kinderen. Anderzijds moeten de volwassenen hun oriëntatievermogen aanspreken én opdrachten oplossen”, vertelt Ashley. “Het is gratis en er zijn geen speciale vereisten. Je hebt enkel een balpen en het deelnameformulier nodig”, vult Hein aan. Het formulier kan je hier downloaden.

Drankenpakket

Op vier dagen tijd namen er al een honderdtal mensen deel aan de wandeling. Alle deelnemers die het formulier in de brievenbus aan het Jeugdcentrum achterlaten, maken kans op een prijs. “De hoofdprijs is een drankenpakket ter waarde van 200 euro. Voor de kinderen voorzien we andere leuke verrassingen”, zegt Hein. Alle prijzen worden op een nader te bepalen moment uitgereikt in het Sportkafee. “Dat zal uiteraard pas na de coronacrisis zijn. We zullen alle deelnemers ruim op tijd verwittigen als de uitreiking eraan komt”, besluit Defrenne.