Zaakvoerder IJzerwerken Goethals (57) overleden Pieterjan Neirynck

06 juli 2020

15u08 2 Waregem In Waregem is Rony Goethals, de zaakvoerder van IJzerwerken Goethals langs de Anzegemseweg, op 57-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte.

“Diep bedroefd melden wij het overlijden van onze zaakvoerder Rony Goethals”, laat zoon en medezaakvoerder Sven (30) weten. “We zijn hem enorm dankbaar voor zijn creativiteit en ambitie, waarmee hij het familiebedrijf deed groeien. We houden ons vast aan de mooie herinneringen.” IJzerwerken Goethals is al verschillende generaties actief in ijzer en metaalwerken en werd in 1927 opgericht door Remi Goethals, de grootvader van Rony. In 1982 nam Rony de fakkel over van zijn vader, Georges. In 2007 deden zonen Arne en Sven hun intrede in de zaak. Vorige maand besloot Arne om een carrièreswitch te maken en het familiebedrijf te verlaten. Rony Goethals laat drie zonen (Yens, Arne en Sven) en vier kleinkinderen (Olivia, Helena, Leah en Juliette) achter. Door de coronamaatregelen vindt het afscheid in beperkte kring plaats.