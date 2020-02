Zaakvoerder Huis Clovis (49) plots overleden aan hartfalen Toekomst Huis Clovis niet in gevaar Pieterjan Neirynck Philippe Moerman

25 februari 2020

14u00 0 Waregem Zondagmorgen is Karl Verbauwhede, de zaakvoerder van Huis Clovis op de Markt van Waregem, plots thuis overleden aan hartfalen. De 49-jarige Waregemnaar laat twee kinderen, Charles en Richard, na.

Karl, sommelier en kok van opleiding, had samen met zijn zus Friedrieke de leiding over Huis Clovis. De delicatessenzaak werd in 1968 opgericht door hun vader, Herman Verbauwhede. Hij overleed in 2015 in Brugge op 72-jarige leeftijd. Friedrieke zal de zaak nu alleen runnen. “Het is een heel moeilijke periode, maar ik kan enkel benadrukken dat Huis Clovis zeker openblijft”, vertelt ze.

De uitvaartplechtigheid van Karl vindt plaats op vrijdag 28 februari om 11.00 uur in de dekenale kerk Sint-Amandus in Waregem. Huis Clovis zal die dag uitzonderlijk gesloten zijn.