Zaakvoerder CRM Group doneert

24.000 mondmaskers aan thuisverpleegkundigen Pieterjan Neirynck

06 april 2020

15u59 0 Waregem Roland Maes van CRM Group schenkt 24.000 chirurgische mondmaskers aan de Kring van Zelfstandige Thuisverpleegkundigen Zuid-West-Vlaanderen. De zaakvoerder van het Desselgemse IT-bedrijf wil met de actie ook zijn nieuwe organisatie, CEO’s 4 Climate, op de kaart zetten. “We willen ons inzetten voor het klimaat, maar ook voor de medemens”, vertelt hij.

CEO’s 4 Climate is een nieuw informatieplatform voor ondernemers die duurzaam willen ondernemen. De stichter is Roland Maes, de eigenaar van CRM Group. Het was de bedoeling om op 31 maart een groot startevenement te organiseren, maar het coronavirus zette daar een kruis over. “Dat deed me nadenken. Het is ook belangrijk om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. Mijn zussen werken als verpleegster en ik hoorde al schrijnende verhalen over tekorten aan mondmaskers in de thuisverpleging. Via een van mijn accountmanagers kon ik aan gecertificeerde maskers uit China raken. Die gaan nu naar de mensen die normaal achteraan in de rij staan”, vertelt Roland.

550 inschrijvingen

De kick-off van CEO’s 4 Climate verhuist naar september. Roland hoopt dan tot 1.000 internationale ondernemers te ontvangen. “Voor het evenement van eind maart waren er alvast 550 geïnteresseerden ingeschreven.” Het doel blijft hetzelfde: bedrijfsleiders warm maken voor duurzaam ondernemen. “We willen echt uitgroeien tot een platform om interessante informatie uit te wisselen. Dat gebeurt voornamelijk op evenementen, een zestal per jaar. Over heel België willen we bedrijfsleiders horen, om daarna alles samen te leggen. Met behulp van big data gaan we de burgers nadien helpen”, aldus Maes. Het gaat dan om concrete vragen, zoals ‘Koop ik nu best een elektrische of een hybride wagen?’