Zaakvoerder Bar Choque voor rechter voor schenken alcohol aan minderjarigen: “Ik doe er alles aan om dit te vermijden, maar soms glippen er jongeren door de mazen van het net.” Christophe Maertens

29 januari 2020

06u59 2 Waregem De uitbater van het jongerencafé Bar Choque op de Markt in Waregem staat voor de rechter in Ieper voor het schenken van alcohol aan minderjarigen. De man vraagt de vrijspraak. “Sommige jongeren doen er alles aan om aan bier te geraken.”

Het federale dienst Volksgezondheid stelde 3 processen-verbaal op tegen uitbater J.C. uit Zulte voor geven van alcohol aan minderjarigen. Dat bezorgde de man een dagvaarding voor de Ieperse rechtbank. Daar vorderde de openbare aanklager een effectieve geldboete tegen de man. “Het gaat om schenken van sterke drank aan min 18-jarigen en het schenken van bier aan min 16-jarigen”, aldus de procureur. “Er werd daarbij geen identiteitsbewijs gevraagd, hoewel het zelfs gaat om jongeren van 13 à 14 jaar. Dat het soms heel druk is in het café, kan geen argument zijn om de leeftijd niet te controleren.”

Beleidsniveau

De advocaat van de beklaagde merkte op dat de uitbater een voortrekker is van het bestrijden van alcoholmisbruik. “Hij probeerde een bandjessysteem in te voeren. Daarnaast is op de drankkaart te zien welke drank voor welke leeftijd is”, aldus de raadsman. Op de Facebookpagina van het café is een filmpje te zien dat toont dat je je identiteitskaart voorlegt bij het vragen naar alcohol. “Mijn cliënt zoekt aansluiting op het beleidsniveau en doet er alles aan om het probleem te voorkomen, maar het is een druk bezocht jongerencafé en soms zijn er die door de mazen van het net glippen”, klinkt het bij de verdediging. “Het probleem ligt ook bij jongeren die er alles aan doen om aan bier te geraken. Er moet inderdaad naar een id-bewijs worden gevraagd, en een paar keer deden de medewerkers dat niet.” Vonnis op 9 maart.