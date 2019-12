WZC De Meers houdt Warmste Kerstmarkt: “Opbrengst naar Expertisecentrum Dementie Vlaanderen” Peter Lanssens

10 december 2019

14u21 13 Waregem De Meers houdt op zondag 15 december van 14 tot 18 uur De Warmste Kerstmarkt in zaal Ierse Berm, op het gelijkvloers van het woonzorgcentrum in de Schakelstraat in Waregem. De opbrengst van de verkoop van kerstgeschenken gaat naar het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

De geschenken en producten zijn met de bewoners van De Meers gemaakt tijdens de dagelijkse activiteiten in het WZC. Er is ook een ruim aanbod typische zoetigheden en dranken. De keuze voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is logisch. De Meers heeft twee dagverzorgingscentra en 300 plaatsen voor zorgbehoevende mensen, waarvan heel wat personen met dementie. In De Meers zie je elke dag hoe ingrijpend dementie is, ook voor familie en mantelzorgers. Individuele begeleiding en ondersteuning zijn essentieel.