Workshopfestival haalt vikingen naar Waregem Joyce Mesdag

18 september 2019

19u57 0 Waregem Op zaterdag 21 september is er in Waregem opnieuw het gratis Workshopfestival voor kinderen.

“Gezinnen kunnen er op een ontspannende manier deelnemen aan een uitgebreid aanbod van actieve, leerrijke en creatieve workshops”, zegt Lode Ketelair van de organisatie. Het festival is toe aan zijn vierde editie en staat dit jaar volledig in het teken van de vroege middeleeuwen.

Er zijn in totaal meer dan 35 activiteiten. “Een aantal creatieve workshops worden opnieuw volledig uitgewerkt en begeleid door de Kunstacademie van Waregem,” zegt Tine Van de Velde. “Maar we zijn ook blij dat Mounteqshop uit Beveren-Leie een workshop komt begeleiden rond hoe je een kampvuur kunt maken zonder aansteker of lucifers, speciaal op maat van kinderen. Ook het Repair Café van Waregem komt langs. Bij hen kun je je messen, beitels en scharen laten slijpen, maar ook fietsen en elektrotoestellen laten herstellen.”

Blikvanger wordt het Viking doe- en beleefdorp. “We krijgen de West Hoek Vikingen op bezoek, een re-enactment groep die zijn tenten komt opslaan op ons terrein”, zegt Virginie Boderé. “In dat dorp kun je zien hoe de Vikingen vroeger leefden en zul je ook een aantal echte Viking-dingen kunnen doen, zoals typische kinderspelletjes van toen, maar ook het runenschrift leren of deuvels leren maken zoals in die tijd. We vinden het wel belangrijk dat er ook een historisch-educatieve waarde hangt aan ons festival”.

Het workshopfestival vindt plaats op zaterdag 21 september van 13 tot 20u, op de rand van het stadscentrum van Waregem. Het festival mikt op kinderen van 3-13 jaar, samen met hun ouders en grootouders. Het volledige aanbod en alle praktische info kun je vinden op www.workshopfestival.be