Wordt Waregem ‘De Warmste Vakantieplek’ van Vlaanderen? Pieterjan Neirynck

01 juli 2020

06u01 0 Waregem Deze zomer gaan HLN en VTM Nieuws op zoek naar de leukste en gezelligste plek, oftewel ‘De Warmste Vakantieplek’ in heel Vlaanderen. Op donderdag 2 juli willen we met de drone vastleggen hoe warm het vakantiegevoel in Waregem wel is. Kom jij ook langs in het park Baron Casier?

Een maand lang doorkruist onze drone het hele land, op zoek naar ‘De Warmste Vakantieplek van Vlaanderen’. We zouden daarom graag enkele boodschappen filmen waaruit blijkt dat Waregem voor jullie de leukste gemeente is om te vertoeven. Bewijs dat met spandoeken, stoeptekeningen of gewoon extreem gezellige en zomerse taferelen. De drone stijgt rond 16 uur op in het stadspark en alles gebeurt op veilige afstand en met respect voor de coronamaatregelen. De uiteindelijke video komt in VTM Nieuws en op de website van Het Laatste Nieuws. Je kan ook foto’s en filmpjes opladen of een gemeente nomineren via www.hln.be/challenges.



