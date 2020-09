Wordt Ann-Sophie Duyck weer de oude? “Durf ik niet voorspellen, ik miste competitieprikkels heel hard” Hans Fruyt

06 september 2020

21u44 0 Waregem Ann-Sophie Duyck herleeft! De vijfvoudig Belgisch tijdritkampioene won in Waregem bij de vrouwen elite de Memorial Igor Decraene, de nationale testtijdrit. Voor de renster uit Hulste de eerste tijdritzege in anderhalf jaar.

De 33-jarige Duyck, nog steeds actief bij het Nederlandse UCI-team Parkhotel Valkenburg, keert van ver terug. Vorig seizoen haalde ze plots geen Belgisch tijdritpodium meer. Lotte Kopecky nam tegen de klok de fakkel over. Duyck gaf zelfs forfait voor het WK 2019 en onderging in Nederland een operatie aan een vernauwde slagader in haar linkerbeen. Of ze in het werk tegen de klok in ons land weer ‘leading lady’ kan worden is nog niet duidelijk. Tijdens de Memorial Igor Decraene tankte Duyck vertrouwen. Over 21,2 kilometer was ze een dikke minuut sneller dan Valerie Demey en Alana Castrique.

“Of ik weer helemaal de oude word durf ik nog niet beweren”, reageerde Ann-Sophie Duyck in Waregem. “Op dit moment heb ik niet veel vergelijkingspunten. Ik ben op zoek naar mijn niveau van drie jaar geleden. Ik moet uitzoeken wat ik nog kan, hoe diep ik kan gaan. Op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Koksijde heb ik tijdens de eerste ronde heel veel laten liggen. Omdat ik nog niet weet waar mijn grenzen liggen. Vandaag ging het al veel beter. Deze zege is een opsteker. In maart 2019 won ik de testtijdrit in Montenaken. Nadien ging het alleen maar bergaf.”

Competitietekort

Duyck ging een jaar geleden op zoek naar de oorzaak van die te felle terugval. Ze kwam uit bij een vernauwde slagader in haar linkerbeen. Enkel op te lossen via een operatie, vorig najaar uitgevoerd. Toen de wereld in de greep kwam van Covid-19 kreeg Duyck meer tijd om aan haar terugkeer te werken. “Wederoptreden was gepland in april, maar door corona ging alles op slot”, ging Duyck verder. “Eens we weer konden koersen voelde ik dat ik de competitieprikkels heel hard had gemist. In wedstrijden heb je niet in de hand wanneer je in het rood gaat. Je doet dat vaak, wat je nodig hebt om de motor weer op gang te krijgen. Hopelijk kan ik de komende weken verder opbouwen via enkele kermiskoersen, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. De Chrono des Nations is jammer genoeg al geschrapt.”