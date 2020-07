Woonzorgcentrum De Meers herdenkt slachtoffers van coronavirus: “We moeten de overlijdens een plaats geven” Pieterjan Neirynck

02 juli 2020

06u01 0 Waregem Volgende week vinden er rusthuis De Meers drie intieme herinneringsmomenten plaats om de bewoners die tijdens de coronacrisis overleden, te herdenken. Met 63 sterfgevallen werd het Waregemse woonzorgcentrum, één van de grootste in Vlaanderen, zeer zwaar getroffen.

Het initiatief voor de herinneringsmomenten, die enkel voorzien zijn voor familieleden van overledenen, is afkomstig van het rusthuispersoneel zelf. “We doen dit om die zware gebeurtenissen een plaats te geven. We mogen de overleden bewoners niet zomaar vergeten”, vertelt ergotherapeut Anneleen De Spiegelaere. “Ook als personeelsleden vinden we dat heel belangrijk. Er zijn collega’s die de hele crisis doorgewerkt hebben en dus traumatische ervaringen meegemaakt hebben. Maar evengoed komt dit ingetogen moment er voor collega’s die zelf ook ziek werden en geen afscheid konden nemen van ‘hun’ bewoners.”

Persoonlijke invulling

Er zijn drie aparte plechtigheden, één per verdieping in het woonzorgcentrum. Bij goed weer gaan die momenten in de binnentuin door, bij slecht weer verhuist het gebeuren naar een zaal in het Regenboogstadion. De familieleden zullen per bubbel op veilige afstand van elkaar zitten. “Alle herinneringsmomenten krijgen een eigen persoonlijke invulling. De voorgelezen teksten verschillen iedere keer, enkel de muziek blijft dezelfde. Het is trouwens geen katholieke herdenkingsviering. De bedoeling is om het echt intiem en sereen aan te pakken.”

Neutrale plechtigheid

Gemeenteraadslid Tom Demunter (sp.a), die een herdenkingsmoment wilde voorleggen op de gemeenteraad van volgende week, reageert tevreden. “Maar het lijkt me zinvol dat de hele Waregemse bevolking de kans krijgt om stil te staan bij de slachtoffers. Misschien kan de stad een neutrale plechtigheid organiseren waar de overledenen centraal staan”, stelt hij voor. “Daarnaast stellen we nog voor om een permanent gedenkteken of een standbeeld te plaatsen in de buurt van De Meers. Zo kunnen we de overledenen blijvend herdenken.”