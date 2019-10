Woning volledig vernield na nachtelijke uitslaande brand Alexander Haezebrouck

06 oktober 2019

09u51 2 Waregem In de Poekelaan in Beveren-Leie is afgelopen een woning volledig in vlammen opgegaan. Het was de Poolse buurman die iets voor vier uur ’s nachts wakker werd en de hulpdiensten verwittigde. “Toen we arriveerden stond de volledige woning al in lichterlaaie”, vertelt brandweerofficier Freddy Devos van de hulpverleningszone Fluvia.

De vlammen sloegen al snel door de ramen en het dak van de woning. Er staat een persoon ingeschreven in de woning maar die was niet thuis en verblijft wellicht elders. “Het heeft heel wat moeite gekost om de brand onder controle te krijgen”, vertelt brandweerofficier Freddy Devos van de hulpverleningszone Fluvia. “De woning zelf is volledig vernield door de vlammen. “Een oorzaak is op dit moment erg moeilijk omdat we ook nog niet naar binnen zijn kunnen gaan.” Ook de woning van de buurman raakte beschadigd doordat de vlammen via de nok oversloegen. Door de brand was de Poekestraat in Beveren-Leie de rest van de nacht volledig afgesloten voor het verkeer. Niemand raakte gewond.