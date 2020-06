Woning ouder koppel onbewoonbaar na brand in garage in Waregem LSI

30 juni 2020

00u44

Bron: LSI 0 Waregem In Waregem is maandagavond brand uitgebroken in de garage van een woning. Een kortsluiting aan een elektrische boiler lag aan de basis. Het huis is voorlopig onbewoonbaar waardoor het oudere koppel dat er woont voorlopig elders onderdak moet zoeken.

Het was rond 23 uur dat de bewoonster zelf rook en een scheurend geluid in de garage van haar woning in de Jutestraat opmerkte. Ze ging een kijkje nemen maar keerde terug toen ze heel wat rook zag. In paniek liep ze naar buiten om hulp van de buren te roepen. “Ik zag veel rook, geen vlammen”, aldus de buurman. “Ik belde snel de hulpdiensten.” Zowel de bewoonster als haar hulpbehoevende echtgenoot konden snel en veilig de woning verlaten.

De brandweer van de zone Fluvia had de brandhaard snel gevonden en het vuur snel geblust. Een kortsluiting aan de elektrische boiler in de garage lag aan de oorzaak. De brand zorgde wel in grote delen van de woning voor rookschade. Bovendien is het elektriciteitskastje en heel wat leidingen gesmolten door de hitte. De bewoners moeten voorlopig elders onderdak vinden.