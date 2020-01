Winterbar Eisbear tot en met 1 februari open op Markt Peter Lanssens

20 januari 2020

08u13 0 Waregem Winterbar Eisbear mag tot en met zaterdag 1 februari openblijven op de Markt in Waregem. Dat laat het stadsbestuur weten. De bar is sinds 22 november open. De après-ski-bar huist in een authentieke almhut, precies zoals in Oostenrijk. De winterbar is bijna 400 vierkante meter groot.

“1 februari is de datum die ook initieel met de organisatoren werd afgesproken”, zegt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V). “Er waren tot nu maar een beperkt aantal klachten rond overlast. En de Waregemse verenigingen die de kans kregen om Eisbear een dag uit te baten, zijn tevreden. Ze benadrukken de goede service vanuit de organisatie”, aldus Iacopucci. De afbraak van de winterbar start op maandag 3 februari. Er is die week op de Markt geen doorgaand verkeer mogelijk achter de kerk, naar de Stationsstraat toe. De rijrichting vanuit de Stations- en Stormestraat naar de Keukeldam toe is wel vrij. Info: www.eisbear.be/waregem.