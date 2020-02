Winterbar Eisbear komt eind 2020 niet terug: “Het kon beter” Pieterjan Neirynck & Peter Lanssens

05 februari 2020

16u18 5 Waregem De eerste editie van winterbar Eisbear op de Markt in Waregem was meteen de laatste. Dat bleek op de gemeenteraad dinsdagavond. “De bar was geen slecht gegeven. Maar het kon beter. En met de vernieuwing van winkelgalerij Het Pand in het vooruitzicht, lijkt het ons niet wijs om de parking achter de kerk weer vol te bouwen”, stelt CD&V-schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci.

“We gaan nu over een nieuw totaalconcept nadenken. Terugkeren naar de chalets zoals vroeger? Dat is een optie. We weten dat de ijspiste en de activiteiten van verenigingen belangrijk zijn binnen de winterbeleving. We zitten over dat geheel de komende maanden samen met de handelaars en de andere fracties van de gemeenteraad”, aldus Iacopucci. Dat de uitbating van Eisbear niet verlengd is en de winterbar eind 2020 niet terugkomt, kan op bijval rekenen. Zo was ook de oppositiefractie N-VA/Open Vld een koele minnaar van de winterbar. “We zijn tevreden dat er nu een nieuw concept zal gezocht worden”, zegt gemeenteraadslid Maxim Laporte. “Maar we betreuren dat er tijdens de evaluatie van Eisbear geen rekening is gehouden met bemerkingen van horeca-uitbaters en verenigingen. Zo’n 60 verenigingen bleven dit jaar in de kou staan en konden hun kas niet spijzen”, beweert Laporte. Het CD&V-stadsbestuur zegt geen weet te hebben van klachten van verenigingen. Eisbear was open van 22 november tot en met 1 februari. Tijdens de weekends baatten de initiatiefnemers de winterbar uit. Van zondag tot woensdag kregen verenigingen telkens de kans om drankjes te verkopen in de winterbar.