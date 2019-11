Winkelgalerij Het Pand in Waregem 1,5 jaar dicht 33 handelaars verhuizen naar lege gebouwen en mobiele winkels in stadscentrum Peter Lanssens

05 november 2019

06u15 0 Waregem De renovatie van Het Pand in Waregem heeft verstrekkende gevolgen. De winkelgalerij sluit van begin februari 2021 tot Waregem Koerse in 2022. De 33 betrokken handelaars verhuizen tijdens die periode naar leegstaande gebouwen of mobiele en instapklare winkels in het stadscentrum.

Het oorspronkelijke plan voor de ingrijpende renovatie ging van zestien deelfases uit, gespreid over vier jaar. Waardoor de handelszaken in Het Pand zelf open zouden kunnen blijven. Maar dat is niet haalbaar, zo blijkt nu. “Het project in zestien deelfases opsplitsen maakt het technisch gezien veel te complex”, zegt schepen van Economie en voorzitter van het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf (Wagso) Kristof Chanterie (CD&V).

Financiële tussenkomst

Beter voor de korte pijn gaan dus, zo oordeelt het CD&V-stadsbestuur in Waregem in samenspraak met projectpartners zoals architectenbureau Wielfaert. Het Pand sluit van begin februari 2021 tot de Waregem Koerse Feesten eind augustus 2022. De 33 betrokken handelaars werden maandag ingelicht over de nieuwe plannen. Ze staan niet weigerachtig tegenover de nieuwe aanpak. Want gefaseerde werken die jaren aanslepen, zijn erger dan een tijdelijke en aanzienlijk kortere verhuis. Wat die tijdelijke verhuis betreft, zijn er twee opties. Betrokken handelaars kunnen herlocaliseren in een bestaand leegstaand pand in het stadscentrum, met inbegrip van een financiële tussenkomst van Wagso voor de huur en de inrichting van het leegstaande pand. Handelaars kunnen ook kiezen voor een mobiele en instapklare winkel, als er bijvoorbeeld geen geschikt bestaand pand gevonden wordt. Wagso betaalt de mobiele winkel, richt die mee in en speurt naar een goede commerciële locatie.

Speciale werfdoeken

Het Pand dat 1,5 jaar dicht is, hoeft geen ramp te zijn. Want de nieuwe aanpak werkt kernversterkend. Omdat de betrokken handelaars de leegstand in het stadscentrum opvullen en de winkelstraten zo meer uitstraling geven. De kantoren in Het Pand blijven trouwens wel altijd bereikbaar. Het Pand wordt met speciale werfdoeken afgesloten. Waarop alle informatie voor bezoekers zal staan, met ook een plan waar alle pop-up winkels zijn.

15 miljoen euro

De vernieuwing van Het Pand en omgeving, de stad pompt er liefst 15 miljoen euro in, is hoe dan ook een absolute noodzaak. Want de 42 jaar oude winkelgalerij heeft ondertussen toch meer iets weg van een lelijk winkelcentrum uit het Oostblok. De vernieuwing werd trouwens een jaar geleden al toegelicht. Zo krijgen alle handelszaken bijvoorbeeld nieuwe en hogere uniforme witte luifels, waardoor je met tot vijf meter hoge etalages kan werken. Naast de vernieuwing van de gevels omvat het plan ook nieuwe bevloering, een nieuw middenplein, nieuwe liften, meer groen, een nieuwe groene parkeerhaven met 65 plaatsen aan de kant Meersstraat enzovoort. Ook opvallend worden drie nieuwe toegangen: een oplichtende ‘landmark’ met winkel aan de kant van de Markt, een monumentale trap met groengevel aan de kant van de Meersstraat en een groene inkom aan de kant van de esplanade. Er komt voor- en achteraan Het Pand ook 800 vierkante meter extra handelsruimte bij.