Willy Naessens zorgt voor een strand op Waregem Koerse Joyce Mesdag

27 augustus 2019

21u28 0

De hippodroom lag vandaag heel even aan het strand. Zwembadbouwer Willy Naessens had een strand aangelegd vlakbij zijn vip-tent op het middenplein. “We doen hier elk jaar hetzelfde, ik had eens zin in iets anders. En ik wist dat het mooi weer zou zijn vandaag”, lacht Willy. Het strand viel alvast in de smaak bij de bezoekers.