Wie herkent deze jongeman die vrijdag een 60-jarige man met geweld heeft bestolen? Alexander Haezebrouck

19 maart 2020

12u28 0 Waregem De politie heeft een opsporingsbericht verspreid van een dader die vorige week vrijdagmiddag omstreeks 12.55 uur een 60-jarige man met geweld heeft bestolen. Dat gebeurde op de parking van het Station aan de Boulezlaan. Het slachtoffer kreeg en klap, de dader ging er met zijn uurwerk vandoor.

Een 60-jarige man die net van de trein was gestapt, wou afgelopen vrijdag in zijn wagen stappen toen hij plots benaderd werd door een jongeman. Hij riep dat hij ofwel zijn uurwerk of geld moest afgeven terwijl hij hem bedreigde met een wapen. Toen de 60-jarige man daar niet meteen op inging, gaf de jongeman hem een slag gaf waardoor de man viel. De dader trok daarna het uurwerk van de pols van het slachtoffer af en vluchtte weg. Tijdens zijn vlucht heeft de dader ook getuigen bedreigd met zijn wapen. Dankzij camerabeelden zijn duidelijke beelden beschikbaar van de dader die erin slaagde om uit de handen van de politie te glippen. De jongeman is nog steeds spoorloos waardoor de politie nu een opsporingsbericht heeft verspreid. Het gaat om een jonge man van ongeveer 20 jaar oud .Hij is 1m70 lang en heeft kort zwart haar. Hij droeg een grijze pull met kap, een sportieve broek en een bril van het merk Lacoste. Wie deze jongeman kent of weet waar hij uithangt, gelieve de politie te verwittigen op het gratis nummer 0800/30300