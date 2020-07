Wie gratis Waregembon niet ophaalde, steunt ‘t Kelderke Pieterjan Neirynck

13 juli 2020

17u22 12 Waregem Van alle Waregemnaars heeft 96 procent Van alle Waregemnaars heeft 96 procent de gratis Waregembon van 25 euro - een steunmaatregel om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten - opgehaald. Wie dat niet deed, zal indirect het voedselbedeelpunt ‘t Kelderke ondersteunen.

In april maakte de gemeenteraad 2,5 miljoen euro aan financiële middelen vrij om de lokale economie, de gezinnen en de verenigingen te ondersteunen. In totaal vloeide 1 miljoen euro rechtstreeks naar de Waregemnaars, want iedere inwoner kreeg een gratis Waregembon van 25 euro. Wie van zichzelf vond dat hij of zij de steunmaatregel niet nodig had, werd aangemoedigd om de Waregembon terug te geven aan de stad. Zo kon het speciaal opgerichte sociaal noodfonds extra gespekt worden. Tijdens de gemeenteraad van vorige dinsdag polste CD&V-fractieleider naar een stand van zaken.

In zijn antwoord gaf schepen van Financiën Rik Soens (CD&V) een overzicht van hoe de Waregembonnen tot bij de inwoners raakten. 82 procent van de Waregemnaars ontving de bon tijdens de verdeelronde. Gedurende twee weken gingen de medewerkers van het stadsbestuur van deur tot deur om de bonnen te bezorgen. “Tijdens de afhaalmomenten op vrijdag en zaterdag kwamen 3.500 burgers langs, goed voor 9 procent. Verder ging nog eens 5 procent de Waregembon afhalen in de stadswinkel”, zei hij. “Ten slotte moeten we nog een honderdtal bonnen verdelen onder de inwoners van De Meers, die door de crisis het woonzorgcentrum niet mochten verlaten.”

Nieuwbouw

Volgens de schepen blijven er zo nog ongeveer 1.500 bonnen over. “Samen met nog een honderdtal bonnen die inwoners vrijwillig teruggaven, kunnen we circa 40.000 euro in het sociaal noodfonds steken”, ging Rik Soens verder. “We willen daar duurzaam mee omspringen en daarom denken we erover na om gedurende twee jaar ‘t Kelderke te ondersteunen.” Binnenkort verhuist ‘t Kelderke, dat zich in het bedrijventerrein aan de Windhoek bevindt, namelijk naar een nieuwbouw aan de overkant van de weg. “We zouden hen een extra duwtje in de rug kunnen geven bij de aankoop van nieuwe diepvriezers, koelkasten, en ga zo maar door.”