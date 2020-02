Whiskyfestival ontvangt 26 standhouders: “Speciale aandacht voor biologisch gemaakte whisky’s” Peter Lanssens

13 februari 2020

14u26 0 Waregem Glan Dram Whisky Society en Whiskyproevers Genootschap bundelen de krachten met een festival, op zaterdag 15 februari in OC Gaverke in Waregem. “Er is in onze regio geen enkel gelijkaardig festival te vinden”, zegt medeorganisator Patrick Vandenbussche. Er zijn 26 standhouders. Er gaat speciale aandacht naar biologisch gemaakte whisky’s, een opkomende trend.

Het Whiskyfestival lokt vooral invoerders, verdelers en verkopers van de betere single malt whisky’s. Er worden zaterdag minstens 300 bezoekers in OC Gaverke in de Zeswegenstraat in Waregem verwacht. “Je kan bij ons zowat alles bekijken en proeven van wat er nu op de Belgische whiskymarkt te krijgen is”, vertelt Patrick Vandenbussche. “Er zijn ook speciale en zeldzame bottelingen aanwezig. Op ons festival zijn er ook drie bijzondere tastings, geleid door grote namen op whiskygebied. Twee van de drie tastings zijn al uitverkocht.”

Mystery single malt

De deuren openen zaterdag om 13 uur. Het festival loopt tot 20 uur. Een ticket kost 12 euro. “Daar krijg je als je vooraf bent ingeschreven ook een gratis glas met een mystery single malt en twee drams (bonnetjes) voor”, vertelt Patrick Vandenbussche. “Wie de mystery single malt raadt, kan een fles whisky winnen”, aldus Vandenbussche. De andere organisatoren zijn Ronald De Brandt en Stephaan Buyle. De drie vijftigers hebben een jarenlange ervaring op het vlak van whisky. Er werken ook zo’n 25 medewerkers vrijwillig mee. Info staat op de Facebookpagina Zuid-West-Vlaams Whiskyfestival of op de site https://zuidwestvlaamswhiskyfestival.be.