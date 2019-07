Werken voor 100 huizen voor jonge gezinnen starten Peter Lanssens

26 juli 2019

10u54 16 Waregem Het project Spoorweglaan met honderd woongelegenheden staat op de rails. Er wordt vooral op jonge gezinnen gemikt, met betaalbare loten bouwgrond. Kandidaten mogen zich nu aanmelden. De eerste werken starten midden augustus.

De stad Waregem kocht bijna vier jaar geleden onder impuls van schepen van Financiën Rik Soens (CD&V) een terrein van 40.000 vierkante meter op de hoek van de Gentseweg (N43), Expresweg (N382), Schoendalestraat en Spoorweglaan in Sint-Eloois-Vijve. De kostprijs bedroeg ruim 3 miljoen euro. Er is daar ruimte voor honderd woongelegenheden. Het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (WAGSO) bereidt het project voor. 42 woningen worden als loten bouwgrond voor halfopen bebouwing verkocht. De betaalbare tarieven liggen tussen 185 en 225 euro per vierkante meter (de gemiddelde grondprijs is in Waregem 230 euro per vierkante meter, red.). De kopers kunnen er zelf een woning optrekken. Vrij van bouwpromotor, maar wel binnen de grenzen van de stedenbouwkundige voorschriften. Er zijn verder twee projectzones. De eerste krijgt 24 geschakelde gezinshuizen in autovrije leefstraten. De tweede bestaat uit 10 parkwoningen. Beide zones krijgen gecentraliseerde carports.

Twee flatgebouwen

WAGSO verkoopt de gronden conform de prijszetting op basis van de ligging van de loten. De woningen in beize zones worden door een nog aan te stellen bouwpromotor verkocht. Ze worden volgens het sleutel-op-de-deur principe gebouwd. Al kunnen er in overleg met de bouwpromotor nog aanpassingen zijn. Er zijn ook twee flatgebouwen met elk twaalf sociale appartementen gepland. Te bouwen via de sociale bouwmaatschappij Helpt Elkander en/of het OCMW.

Kandidatenregister

Het WAGSO werkt met een kandidatenregister. Wie voldoet aan de voorwaarden, krijgt de kans om bouwgrond aan te kopen. Op basis van een chronologisch bepaald rangnummer. De verkoop gebeurt in twee fases. De eerste bestaat uit tien loten langs de Spoorweglaan. De tweede fase omvat de andere loten en projectzones. Alle info over voorwaarden, stedenbouwkundige voorschriften en de optie tot registratie als kandidaat staat op www.wagso.be/spoorweglaan.

Brandweerkazerne

Het WAGSO wordt geleid door directeur Bart Verschelde, schepen-voorzitter Kristof Chanterie en schepen-ondervoorzitter Rik Soens. Tot slot: op hetzelfde terrein wordt de komende jaren tegenover hamburgerketen Quick ook een nieuwe brandweerkazerne gebouwd. De bouw kost de stad Waregem nog eens 3 miljoen euro. De hulpverleningszone Fluvia zal de nieuwe kazerne huren.