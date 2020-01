Werken in Zuiderlaan tegen april af, rotonde Meersstraat opent maandag al Peter Lanssens

14 januari 2020

11u34 3 Waregem Het einde van de ingrijpende werken in de Zuiderlaan (R35) in Waregem is in zicht. Komende maandag 20 januari opent de nieuwe rotonde van de Zuiderlaan met de Meersstraat. Je kan via die nieuwe rotonde vlot de Meersstraat en de parking van Waregem Expo bereiken en verlaten. Ook op maandag 20 januari start met weg- en rioleringswerken tussen de Verbindingsweg en de Meersstraat de laatste fase van de heraanleg van de Zuiderlaan. Die laatste fase duurt tot 31 maart.

Tot dan is er geen doorgaand verkeer in de Zuiderlaan. Er is een omleiding in beide richtingen via de Verbindingsweg, Expresweg (N382) en Henri Lebbestraat. De parking aan Waregem Expo is tot 31 maart enkel via de Henri Lebbestraat en de rotonde Meersstraat te bereiken. De inrit van de parking daar is tijdens de werken ook de enige uitrit. Wie naar het Regenboogstadion moet, parkeert ook best aan Expo. Want door private bouwwerken zijn er geen vrije plaatsen meer op de parking aan het Regenboogstadion zelf. Meer info: klik hier.