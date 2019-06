Werken in Oosterlaan en Holstraat Peter Lanssens

03 juni 2019

Er zijn deze week enkele werken in het stadscentrum. Een aannemer vernieuwt vandaag in de Oosterlaan palen van de openbare verlichting. Verkeer in de rijrichting van de Zultseweg naar de Wijmeriestraat kan niet. De andere rijrichting en alle fietspaden blijven open. Lokaal omrijden kan via de Zultseweg, Jan Bouckaert-, Marcel Windels- en Stationsstraat. Nu woensdag 5 juni komt er een mobiele kraan in de Holstraat, tussen de Schakelstraat en Markt. Doorgaand verkeer is daar niet mogelijk, die dag. Omrijden gebeurt via de Schakelstraat, Zuiderlaan, Verbindingsweg, Expresweg, Henri Lebbestraat en Stormestraat, naar de Markt in Waregem.