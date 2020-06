Welzijnsmedewerker stadsbestuur is nieuwe ‘community-coördinator’ van Essevee Pieterjan Neirynck

15 juni 2020

12u29 1 Waregem Geert Van Assche, welzijnsmedewerker bij het Waregemse stadsbestuur, heeft er een extra job bij. Hij wordt de nieuwe ‘community-coördinator’ van eersteklassevoetbalclub SV Zulte Waregem. “De voetbalmicrobe heeft me nooit kunnen loslaten”, vertelt hij.

Als fervent supporter is Geert Van Assche (55) niet weg te denken uit de tribunes van het Regenboogstadion. Maar ook de grasmat zelf is hem niet vreemd: hij was 25 jaar jeugdtrainer bij Essevee en is de laatste vijf jaar actief als scheidsrechter in het jeugdvoetbal. Nu krijgt de Waregemnaar de functie van ‘community-coördinator’ van de club. “Na al die jaren langs de zijlijn ben ik vereerd om me ook effectief op het veld te ‘bewijzen’ voor Zulte Waregem, weliswaar niet op de groene mat, maar op sociaal-maatschappelijk terrein”, vat Geert het samen. Hij blijft voor alle duidelijkheid aan de slag als stafmedewerker in het Welzijnshuis van Waregem.

Wandelvoetbal

Zulte Waregem riep de functie enkele jaren geleden in het leven om de maatschappelijke rol van de club vorm te geven. De kersverse ‘community-coördinator’ zal zich bezighouden met de projectmatige werking naar verschillende doelgroepen toe. Zo is er bijvoorbeeld Essevee Old Stars, het project waarbij een twintigtal 55-plussers wandelvoetbal (een variant zonder doelman met vijf spelers, nvdr.) beoefenen. Ook rolde SV Zulte Waregem de voorbije jaren verschillende niet-roken- en antidrugscampagnes uit, vaak in samenwerking met het stadsbestuur.