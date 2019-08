Weerstation Waregem wordt nog beter: “Belangrijk bij storm en onweer” Crowdfunding moet geld in het laatje brengen voor nieuwe installatie Peter Lanssens & Philippe Moerman

07 augustus 2019

15u49 4 Waregem Het in mei 2011 opgestarte Weerstation Waregem wil nog nauwkeuriger metingen doen. Daarvoor heeft bezieler Nicolas Roose (29) een nieuw weerstation nodig. Hij is met een crowdfunding gestart. “Ik informeer in Waregem hulpdiensten bij onweer. Met een professioneler weerstation kan ik de situatie nog beter inschatten”, zegt Nicolas. Het doelbedrag is op 1.500 euro bepaald.

Weerstation Waregem is een begrip in de stad van het paard. Er zijn momenteel al zo’n 6.000 volgers via sociale media. “We hebben op onze site een vaste toeloop van onder meer bouwbedrijven en handelaars die het actuele weer voor Waregem volgen”, vertelt Nicolas Roose, werkzaam in energiebedrijf YUSO. Hij investeerde in 2011 vanuit zijn passie voor het weer zijn eerste loon als jobstudent in een semi-professioneel weerstation. Het staat opgesteld op een privaat terrein nabij Sport Vlaanderen Waregem (Bloso). Maar het ondertussen oude weerstation is aan vervanging toe. Zo zijn de sensoren om windsnelheid en -richting te detecteren helaas defect.

Nauwkeuriger data

Nicolas Roose wil een weerstation van de nieuwste generatie aankopen en is met een crowdfunding gestart om het te financieren. “Daarmee kunnen we ook de metingen van temperatuur, luchtvochtigheid en neerslag verbeteren. Zo kan ik met een nieuw weerstation de UV-index en de zonkracht meten. Handig voor wie zich wil wapenen tegen zonnebrand.”

Bij storm, onweer en/of veel sneeuwval is het belangrijk om een professioneel weerstation te hebben, om de situatie nog actueler in te schatten. Gegevens die van belang zijn, bijvoorbeeld voor verzekeringen, als er stormschade is. Nicolas Roose

Hittegolf

De kostprijs voor een professioneel weerstation schommelt rond de 1.300 euro. Kosten voor elektriciteit en computer inbegrepen, gaat dat bedrag al snel boven de 1.500 euro. “Een flinke hap uit mijn privébudget, daarom is het idee voor de crowdfunding gestart”, legt Nicolas Roose uit. “Weerstation Waregem is een troef, waar zelfs grote evenementen zoals het festival Hype-O-Dream en Waregem Koerse een beroep op doen. Ik informeer als lokale weerman de politie, de brandweer en de burgemeester over allerlei weersomstandigheden. Bij storm, onweer en/of veel sneeuwval is het belangrijk om een professioneel weerstation te hebben om de situatie nog actueler in te schatten. Dat soort gegevens zijn van belang, bijvoorbeeld voor verzekeringen, als er stormschade is. En bedrijven en lokale handelaars kunnen dankzij nauwkeurige weerdata betere keuzes maken naar hun klanten toe. Zo zien we in droge en/of erg natte periodes het bezoek naar de site weerstationwaregem.be exponentieel stijgen. Mensen zijn benieuwd naar extremen. Ook de hittegolf van eind juli met 40,9 graden leverde een piek op voor de site. Met toen zelfs heel wat bezoekers ook uit andere regio’s van België en zelfs het buitenland.”

Verhuis

De weergegevens worden conform de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) verzameld. Maar Weerstation Waregem wil nog beter worden, niet enkel met een nieuwe installatie. Zo hangt er ook een verhuis in de lucht. “We bewandelen enkele pistes, zoals het inpassen van het weerstation in een project van de stad Waregem”, zegt Nicolas. “De gesprekken worden binnenkort opgestart. Het is belangrijk dat de veiligheid van het weerstation gegarandeerd wordt. En eventueel scholen en/of anderen het weerstation onder begeleiding kunnen bezoeken. Ik hoop dat de aankoop van een nieuw weerstation en de verhuis spoedig kunnen verlopen, maar een exacte timing staat daar nog niet op.”

De collega’s van het KMI juichen het upgraden van lokale meetinstallaties alleen maar toe. Vernieuwing betekent dat er ook voor het KMI meer meetgegevens beschikbaar worden gesteld. Ik ben dan ook bijzonder enthousiast dat ik hier mijn steentje toe kan bijdragen. Nicolas Roose

KMI

Ziet het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) zo’n weerstation niet als concurrentie? “De collega’s van het KMI juichen het upgraden van lokale meetinstallaties net alleen maar toe”, benadrukt Nicolas Roose. “Want vernieuwing betekent dat er ook voor het KMI meer meetgegevens beschikbaar worden gesteld. Ik ben dan ook bijzonder enthousiast dat ik hier mijn steentje toe kan bijdragen. Het weer is een passie. Het feit dat weerdata een belangrijke maatschappelijke rol spelen en mensen keuzes doet maken om een evenement al dan niet buiten of binnen te houden, is een extra motivatie om te blijven innoveren. Het weerstation onderhouden is een flinke klus. Zo moet je de klok rond een online verbinding houden tussen het weerstation en de computer. Bij een storing moet het weerstation altijd opnieuw opgestart worden, om alle data weer netjes te capteren. En om het half jaar is er een check-up van alle mechanische en elektrische componenten in het weerstation. Zo blijft alles geruisloos werken. En kan iedereen de weerdata opvragen”, aldus Nicolas. De crowdfunding is actief op https://www.doneeractie.nl/actie/37354.