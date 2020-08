Waterpret in de ‘Plopsaland-fonteinen’ op de Zuidboulevard Pieterjan Neirynck

06 augustus 2020

17u17 4 Waregem Kinderen die verkoeling zoeken, kunnen dezer dagen hun hartje ophalen in de fonteintjes op de Zuidboulevard in Waregem. En ook aan de ouders wordt gedacht, want zij kunnen genieten van een verfrissing op het nabijgelegen terras.

Sinds 2017 is pretpark Plopsaland in De Panne niet meer de eerst aangewezen plaats om te genieten van waterpret in De Dansende Fonteinen, want ook Waregem heeft zo’n fonteintjes. Toch kan je niet op elk moment genieten van de fonteintjes. Als gevolg van de droogte legt het stadsbestuur ze dagelijks tussen 14 en 18 uur aan. Hoewel de fonteintjes telkens opnieuw hetzelfde water gebruiken, vindt de stad dat een continue werking kan aanzetten om zelf nonchalant om te springen met water. Door de coronamaatregelen mogen er maar twintig kinderen tegelijkertijd in de fontein spelen.

Véél te warm

Wendy Vandendriessche (35) van Lunchbar Mellon, die in juni verkaste van winkelcentrum Het Pand naar de Zuiderpromenade, zag er een opportuniteit in. Met instemming van het stadsbestuur breidde ze haar terras uit naast de fonteintjes, zodat ouders hun spelende kroost in de gaten kunnen houden. “Het mocht omdat de cafés op de Markt hun terrassen konden uitbreiden. Ik moest er enkel op letten dat de doorgang naar de ceremoniële ingang van het stadhuis vrij bleef”, vertelt ze. “Gisteren (woensdag, nvdr.) werd de maximumcapaciteit van de watervlakte bereikt. Nu is het veel kalmer in de fonteinen en op ons terras, want het is véél te warm.”