Waterhoek houdt coronaveilige wijkkermis: “We brengen de feesten aan huis” Pieterjan Neirynck

18 juni 2020

06u58 0 Waregem Onder de huidige coronamaatregelen zijn wijkfeesten en kermissen nog altijd niet toegelaten. Maar het geplande feestweekend begin juli annuleren was geen optie voor het wijkcomité van de Waterhoek in Waregem. “Als de bewoners niet naar de feesten mogen komen, dan komen de Waterhoekfeesten aan huis.”

De Waterhoekfeesten tijdens het eerste weekend van juli zijn een begrip in Waregem. Al 41 jaar verzamelen buren en sympathisanten in een feesttent langs de Tapuitstraat om er te genieten van onder meer een barbecue. Alleen dreigde het coronavirus een streep te zetten door de 42ste editie. “We hebben de koppen eens bij elkaar gestoken en zijn zo tot een oplossing gekomen”, vertelt bestuurslid Fred Verhaeghe. “Omdat de feesten niet in hun gewone vorm mogen doorgaan, zorgen we onder het motto ‘feest in je kot’ voor aangepaste activiteiten.”

Hello Fred

Zo staat zaterdag 4 juli in het teken van creativiteit. Alle kinderen van de Waterhoek zijn welkom om de pas heraangelegde Ossekopwegel officieel in te kleuren. “Iedereen krijgt een eigen vakje aangewezen en het is de bedoeling om tot één lange tekening te komen”, legt het bestuurslid uit. Ook de bloemschikworkshop die Fred telkens begeleidt, krijgt een thuisvariant. “Normaal doen we dat in groep, maar dit jaar leveren we een bloemschikdoos aan huis. De andere bestuursleden hebben deze activiteit daarom nu al ‘Hello Fred’ gedoopt”, lacht hij.

Lokale producten

De traditionele barbecue op zondag wordt dan weer vervangen door een ontbijt aan huis. “We kiezen bewust voor lokale producten: fruit van Lambrecht-Baart, koffiekoeken van bakkers uit de buurt, en ga zo maar door. Je kan ook kiezen voor een versie met of zonder bubbels”, klinkt het. Sowieso keren de bubbels ook zondagmiddag terug, tijdens de gezamenlijke aperitief op de oprit. “Het feestcomité heeft daarbij nog een verrassing in petto, maar die ga ik nog niet verklappen”, besluit Fred. Een volledig overzicht van alle activiteiten - zoals een mountainbiketocht en wandelzoektocht - tijdens het feestweekend kan je nalezen op de website.